桃市國小暨幼兒園教甄 多項變革

我要評比

桃園市2017年度國小及幼兒園新進教師聯合甄選，預計5月中下旬辦理初試、6月上旬辦理複試，本月17日會公布簡章，桃園市教育局5日公布多項變革，包含初試改下午舉行、考題增加在地生活化教材、調整成績配比與應試資格等。

教育局表示，初試的「教育綜合測驗」要增加桃園市在地生活化教材、占4％；提高複試採計比例，將各甄選類別甄試總成績，比例調整為初試20％、複試80％，加重考量考生的實務教學能力和人格特質。

專任輔導教師部分，教育局表示，試教科目的採計比例，調整為輔導諮商技術情境演練占80％、數學占20％，且今年起，國小專任輔導教師限定只有具國小及輔導專長教師證書者才能報考。

(中時)