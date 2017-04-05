陸：盼日本在重大敏感問題上慎重行事
中國大陸外交部長助理孔鉉佑4日在東京向日本外務省外務審議官秋葉剛男說，雙方應維護中日關係政治基礎，並希望日本在「有關重大敏感問題」上「恪守承諾，慎重行事」。
中國大陸外交部官網今天公布這項訊息，但內容並未提到所謂的「有關重大敏感問題」，是否涵蓋涉台議題。
這項訊息提到，孔鉉佑與秋葉剛男4日在東京舉行中日兩國外交當局定期磋商，就中日關係和共同關心的問題交換意見。
根據公布訊息，孔鉉佑說，中日關係正處在兩國建交45周年重要歷史節點，「既面臨改善機遇，也存在不容忽視的挑戰」。
孔鉉佑表示，雙方應增強責任感和危機感，落實好兩國領導人達成的重要共識，不忘初心，確實維護「中日關係政治基礎」，推動兩國關係「沿著正確方向」持續改善。希望日本在「有關重大敏感問題上恪守承諾，慎重行事」，為中日關係改善做出努力。
根據公布訊息，秋葉剛男說，日本重視日中關係，希望以2017、2018年兩國建交45周年和「日中和平友好條約」締結40周年為契機「妥善管控分歧」，加強對話交流，擴大兩國關係積極面，推動日中關係進一步改善。1060405
(中央社)
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