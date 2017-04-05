百歲人瑞好靈活 天天報到活動中心

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汐止區烘內里高齡102歲的人瑞鄭珠，常到烘內活動中心，參加健康操及卡拉OK聚會，身體硬朗的鄭珠還自創健身操，透過簡單的抬腿等動作，結合外丹功靜、鬆、柔心法，讓筋骨軟Q。（新北市民政局提供）中央社記者林長順傳真 106年4月5日

汐止區烘內里高齡102歲的人瑞鄭珠，常到烘內活動中心，參加健康操及卡拉OK聚會，身體硬朗的鄭珠還自創健身操，透過簡單的抬腿等動作，結合外丹功靜、鬆、柔心法，讓筋骨軟Q。

鄭珠阿嬤是金曲獎特別貢獻獎陳秋霖的太太，育有1男2女，目前與兒子鄭文章四代同堂，老人家耳聰目明，到現在都能清楚五代子孫的名字。

即使年事已高，鄭珠阿嬤仍不減對唱歌的熱愛，常在散步時邊走邊唱老公陳秋霖的成名曲「白牡丹」、鄧麗君的「月亮代表我的心」等歌，歌聲婉約動人，感染力十足常吸引路人忍不住駐足聆聽。

鄭珠的長子鄭文章表示，母親長壽的秘訣就是每天晚上7時休息，清晨4時起床運動，到外頭散步或花園除草，呼吸新鮮空氣，再回家吃白粥配醬料，平時飲食清淡，其他肉類幾乎不吃，也不亂生氣，生活規律。

汐止區長徐開宇說，為響應市府「動健康」政策並活用公共空間，鼓勵汐止人愛運動，公所除了在區內各活動中心普遍設置體健設施，鼓勵社團申請開辦舞蹈、瑜珈等課程，區公所同仁還組成「閃閃動人動健康團隊」到社區巡迴推廣，帶著民眾「動茲動茲叫姐姐」。

民政局地方自治科長陳耀川說，統計106年汐止區33座市民活動中心計設置有跑步機、美姿儀及健身車等各式體健設施94台，電動按摩椅68部，體健設施設置率100%，每座市民活動中心也都有卡拉OK設備。

其中，13座市民活動中心還設置有舞蹈教室，由於體健休閒設施完備，汐止人愛運動，民眾申請租借及報名體健課程反應都非常熱絡，百歲人瑞汐止區就多達28位，是全新北百歲人瑞排名第5多的轄區。1060405

(中央社)