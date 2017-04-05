百歲人瑞好靈活 天天報到活動中心
汐止區烘內里高齡102歲的人瑞鄭珠，常到烘內活動中心，參加健康操及卡拉OK聚會，身體硬朗的鄭珠還自創健身操，透過簡單的抬腿等動作，結合外丹功靜、鬆、柔心法，讓筋骨軟Q。
鄭珠阿嬤是金曲獎特別貢獻獎陳秋霖的太太，育有1男2女，目前與兒子鄭文章四代同堂，老人家耳聰目明，到現在都能清楚五代子孫的名字。
即使年事已高，鄭珠阿嬤仍不減對唱歌的熱愛，常在散步時邊走邊唱老公陳秋霖的成名曲「白牡丹」、鄧麗君的「月亮代表我的心」等歌，歌聲婉約動人，感染力十足常吸引路人忍不住駐足聆聽。
鄭珠的長子鄭文章表示，母親長壽的秘訣就是每天晚上7時休息，清晨4時起床運動，到外頭散步或花園除草，呼吸新鮮空氣，再回家吃白粥配醬料，平時飲食清淡，其他肉類幾乎不吃，也不亂生氣，生活規律。
汐止區長徐開宇說，為響應市府「動健康」政策並活用公共空間，鼓勵汐止人愛運動，公所除了在區內各活動中心普遍設置體健設施，鼓勵社團申請開辦舞蹈、瑜珈等課程，區公所同仁還組成「閃閃動人動健康團隊」到社區巡迴推廣，帶著民眾「動茲動茲叫姐姐」。
民政局地方自治科長陳耀川說，統計106年汐止區33座市民活動中心計設置有跑步機、美姿儀及健身車等各式體健設施94台，電動按摩椅68部，體健設施設置率100%，每座市民活動中心也都有卡拉OK設備。
其中，13座市民活動中心還設置有舞蹈教室，由於體健休閒設施完備，汐止人愛運動，民眾申請租借及報名體健課程反應都非常熱絡，百歲人瑞汐止區就多達28位，是全新北百歲人瑞排名第5多的轄區。1060405
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。