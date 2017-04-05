川習會 華爾街日報：重置美中動盪關係

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美中「川習會」將登場，「華爾街日報」分析，雙方欲嘗試重置（reset）動盪不定的關係，而兩國領導人首次峰會成功與否，端視幕僚能否創建突破基石。

報導提及，川普強烈批判中國、當選美國總統後的1個月，北京駐美高層外交官走進了紐約川普大樓，傳達必須尊重中國利益的必要性。

但此舉似乎沒有奏效，1天之後，川普威脅挑戰北京，美國將強化與民主台灣的關係。自此之後，美中雙方巧妙地在幕後較勁，降溫、偃旗息鼓，為川普就任後與習近平第1次峰會舖陳布局。

華爾街日報報導，6、7兩天在佛州的川習會，提供兩位領導人戰略測試機會。如果兩人選擇接受，將可重置彼此關係，降低貿易、北韓、南海等爆發意外衝突風險。

不過，假若川普與中國國家主席習近平均刻意展現實力，承諾復興國家，失望的峰會將導致雙邊關係再度陷入動盪不定。

報導提及，川普挑戰中國最敏感的美台關係後，今年2月修正立場後，讓美中得以順利在佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）舉行峰會。

另外，美中官員也盼透過峰會讓兩位領導人建立私人情誼。但中方擔心峰會萬一無法達到預期目標，川普將讓習近平感到尷尬。

報導並提及，習近平此行不太可能做出任何重大讓步，亦即與川普就台灣問題達成交換。

雖然白宮不願證實川普女婿庫許納（Jared Kushner）與中國駐美大使崔天凱促成峰會細節，不過報導說，在其他官員努力無效後，庫許納與國務卿提勒森（Rex Tillerson）合力說服川普改變了對台立場。中方官員正密切觀察庫許納的影響力有多大，也就是峰會期間，川普是否如同提勒森之前訪中的基調一樣，重申美中關係是建立在「不對抗、不衝突、相互尊重、雙贏合作」的基礎上。1060405

(中央社)