家人全面封鎖消息 女諧星中山美保病逝2月
78歲日本資深女諧星中山美保2009年因身體不適暫別演藝圈，她多年來被癌症病魔纏身，今年2月7日因罹癌導致肺血腫，呼吸困難病逝，家人除了低調為她進行告別式，也全面封鎖消息，直到昨(4日)日媒紛紛報導，噩耗才曝光。
本名「石田美保子」的中山美保，是「吉本興業」中著名女星，年輕時是該公司首屈一指的美女諧星，常演出女主角等重要角色，因名字和中山美穗相近，被封為「吉本興業的美穗」。
2009年年底中山美保在完成一齣舞台劇後感到身體不適，經醫師確診為「再生不良性貧血」，此後她便為了養病消失公開活動，如今再登上媒體版面，竟是兩個月前在大阪病逝訊息，使大眾都相當錯愕悲痛。
(中時電子報)
關鍵字：中山美保
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