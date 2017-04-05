家人全面封鎖消息 女諧星中山美保病逝2月

女諧星中山美保今年2月病逝。（圖／翻攝自日本雅虎）

78歲日本資深女諧星中山美保2009年因身體不適暫別演藝圈，她多年來被癌症病魔纏身，今年2月7日因罹癌導致肺血腫，呼吸困難病逝，家人除了低調為她進行告別式，也全面封鎖消息，直到昨(4日)日媒紛紛報導，噩耗才曝光。

本名「石田美保子」的中山美保，是「吉本興業」中著名女星，年輕時是該公司首屈一指的美女諧星，常演出女主角等重要角色，因名字和中山美穗相近，被封為「吉本興業的美穗」。

2009年年底中山美保在完成一齣舞台劇後感到身體不適，經醫師確診為「再生不良性貧血」，此後她便為了養病消失公開活動，如今再登上媒體版面，竟是兩個月前在大阪病逝訊息，使大眾都相當錯愕悲痛。

(中時電子報)