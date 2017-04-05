MLB》沒打經典賽 日4大王牌首戰全槓龜

日本4大王牌首戰全沒拿勝投，僅岩隈久志繳優質先發。(美聯社)

為了備戰大聯盟球季，田中將大、達比修有等4名頂級強投，紛紛婉拒參加經典賽，孰料按原有步調調整，先是田中投出慘烈一役，接著達比修、前田健太先發也落難，即便效力水手、年紀最老的岩隈久志繳出優質先發，一樣沒能奪勝，4人戰績0勝3敗，以日本投手過往水準來說，是相當令人意外的成績。

其中最讓人意外的，莫過於熱身賽自責分率0.38、表現跟神一樣的田中失常，連三年投開幕戰的他，對光芒卻只投2.2局就慘失7分吞敗；走出傷痛低潮、今年首投開幕戰的達比修也不好過，儘管被認為會有爆炸性的一年，甚至能問鼎賽揚，但與印地安人交手，只繳出6.1局5保送、失4分成績，最後無關勝敗。

接著上陣的前田跟岩隈，則是運氣比較差！前田5日對戰教士5局失3分、飆出4K，表現並不算差，但沒想到前役爆發的道奇打線，此役卻靜悄悄，最終0比4遭教士完封；同天出賽戰太空人的岩隈，儘管挨了兩轟，仍投出6局失3分的優質內容，但水手打線僅給他1分奧援，讓他苦吞敗戰。

(中時電子報)