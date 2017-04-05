專員基礎訓練 強化土石流防災整備

農委會水土保持局為利106年度之汛期整備及強化土石流防災能力，於4月6-7日假中華電信臺中訓練分所辦理「106年土石流防災專員基礎訓練」，期強化學員們土石流防災應變能力，達避災減災之目標；共有台中市23位和苗栗縣21位學員參加，訓練過程中防災專員熱烈的參與討論及心得分享，希望未來能為土石流防災共同努力。

水保局指出，土石流防災專員的任務，主要是於颱風豪雨期間，於居住地區架設簡易型雨量筒，協助即時掌握當地降雨情形，自主進行雨量觀測並回報觀測結果給水保局，以及協助有關當地的土石流黃色或紅色警戒訊息通知當地之保全對象，才能於必要時進行撤離疏散至安全處所避難，將土石流災害造成的威脅降到最低。

台中分局長簡俊發表示，透過教育訓練及宣導，加強宣導有關土石流潛勢溪流及土石流防災相關知識；不僅建立在地民眾自主防災觀念與能力，更可整合民間與政府之防災資源，藉由製作發送土石流防災專員裝備、形象推廣及後續聯繫與獎勵工作中，提升防災專員之榮譽感，循由下而上之土石流防災應變回報機制，落實社區自主防災。

透過土石流防災專員參與土石流防災應變，提升社區自主防災能力，成為水土環境災害防救的第一線尖兵，自主靈活應變減免災害損失；未來社區在面對天候或環境衝擊時，能更迅速啟動防災應變機制，透過多元之防、減災合作，發揮「防災重於救災、離災優於防災」之綜效。

(中時)