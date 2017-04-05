溪湖高中美術才女韋齡斐，繁星高中北醫醫學系

溪湖高中韋齡斐高中台北醫學院醫學系，校長楊豪森與有榮焉。(鐘武達攝)

溪湖高中美術才女韋齡斐，3年前捨棄北一女與台中女中選擇留在家鄉升學，今年大學繁星，她歷經2階段的試煉正式錄取台北醫學大學醫學系，為溪湖高中寫下歷史新頁，也證明社區高中的教學環境與師資，與都會明星學校一樣有實力。

溪湖高中校長楊豪森說，韋齡斐3年前是溪湖國中第1屆美術班畢業生，當年會考成績可以錄取北一女中，以及台中一中的美術班，但她毅然選擇就近入學溪湖高中。

「念書靠自己，不一定要明星學校！」韋齡斐說，當年沒有選擇明星學校，是考量不用舟車勞頓可以省下時間做為課程的預習與複習，而且還能擁有多出的時間充實才藝。

韋齡斐印證自己的選擇是對的，過去3年，她多次參加國語文、資訊競賽屢創佳績，尤其美術比賽書法類、西畫類也都屢獲全國佳作，其中作品還被校長楊森豪拿來印製在名片上「 炫」。她說「這要感謝溪高給我一個可以充分發展與學習的環境」。

楊豪森表示，溪湖高中陸續已有多名畢業生考取中國醫藥大學、國防大學等醫學院系，今年韋齡斐進一步成功插旗台北醫學大學醫學系，不僅全校師生雀躍，更也讓家長對社區高中的辦學有信心。

(中時)