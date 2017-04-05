郝龍斌完成領表 不擔心國民黨選主席鬧空城
國民黨主席選舉，4月5、6日進行領表，繼上午吳敦義陣營拔得頭籌後，下午副主席郝龍斌也在競選總部主委胡志強的陪同下到中央黨部完成領表。
郝龍斌並預告，明天（6日）將會在立院舉行「食安公投連署記者會」，表示民進黨政府若想再考慮開放日本核災區食品，將會馬上送出已完成的連署書。
郝龍斌在完成領表後與胡志強共同受訪，被問到本次黨主席選舉，黨主席與副主席參與選務，有的請假、有的請辭（詹啟賢），會不會擔心黨內「家裡沒大人」？在重大議題上如年金改革、黨產上無法回應？郝龍斌表示，目前中常會仍在正常運作，相信會有很好把關；一邊的胡志強則半開玩笑地說，國民黨是「大人很多」，不會鬧空城計，現在有六個人要競選黨主席，任何政策、黨務，都會聽到聲音。
談到食安議題上，郝表示，現在政府考慮日本核食開放進口，「我們已經完成15萬份連署書，裡頭至少12萬份有效連署書，我們已經完成了食安公投連署，已跨越了9.3萬份的門檻」，若政府真的開放，就會馬上送出連署書。
(旺報)
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