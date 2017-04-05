3成失去保護力 流感人數創下單周次高

近期國內類流感疫情連續4周呈現上升趨勢，上周急診、就診人數創下今年次高峰，主要流行病毒型別仍以A型H3N2為主，B型流感也有逐漸增加的趨勢，疾管署提醒國人注意個人衛生習慣，以防H3N2變異的壓倒性擴散。

疾管署副署長羅一鈞表示，每年早春都會有一波流感高峰，今年卻有延後的現象，加上去年施打流感疫苗有3成人數失去保護力，據統計，上周就醫人數達到6萬3601人次、較前1周增加2380人次，這是今年單周次高的就診人數。

此外，上周增加14例流感重症個案，2例因肺炎併發症死亡；不過，疾管署認為，國人不必驚慌，重症通報數已經緩和，從去年7月1日起迄今的流感季節，已經累積393例流感併發重症確定病例，其中56例死亡個案。

(中時)