包含台灣！美擬嚴審38免簽國 入境須交社群帳密

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美國擬實施「極端審查」，嚴審入境旅客；圖為示意圖。（圖／美聯社）

川普政府考慮實施「極端審查」（extreme vetting），可能連38個「美國免簽證計畫」的國家都適用，其中包括台灣。

根據《華爾街日報》報導，川普政府考慮實施「極端審查」，這項計畫將要求上百萬入境美國的觀光客或移民，提供手機和社群媒體的帳號、密碼，並回答關於意識形態的問題。如果不願意，將不能入境。

據報導，「極端審查」可能適用於參與「美國免簽證計畫」的38個國家，歐洲地區有安道爾、奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、愛爾蘭、義大利、拉脫維亞、列支敦斯登、立陶宛、盧森堡、馬爾他、摩納哥、荷蘭、挪威、葡萄牙、聖馬利諾、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、英國；亞洲地區有汶萊、日本、韓國、新加坡、臺灣；南美洲的智利；以及大洋洲的澳大利亞、紐西蘭。

美國國土安全部長凱利（John Kelly）2月時表示支持，因為如果交出帳密，便能知道他們在網路上瀏覽過什麼了；如果不願意提供，那就不要來。

(中時電子報)