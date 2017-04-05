泰千年神廟日出奇觀 穿過15道門升起
美國紐約有「曼哈頓懸日」奇景，而在泰國東北部的帕儂藍歷史公園(Phanom Rung National Park)，4日也出現太陽自然奇景，當天早晨日出於高棉千年神廟的15道石門中央升起，一年當中只有4次有機會看到，吸引近千民眾到場一睹奇觀。
位於泰國與柬埔寨邊界的武里南府(Buriram)帕儂藍歷史公園(Phanom Rung Historical Park)，當地有座千年高棉神殿，是泰國境內修復最完善、且唯一建造在高山上的高棉帝國寺廟群遺址，而帕儂藍在高棉語中即意指「大山」。這處神廟群歷史最早可追溯至10世紀到13世紀，與柬埔寨的吳哥城同一時期建造，也因此建築風格十分相似。
每年4月左右當地會舉行帕儂藍節，為期一個月活動中最受矚目的就是帕儂藍寺太陽奇景，能從神廟前方的15道石門中間看見太陽升起，一年當中分別可於4月、5月和9月、10月左右一睹日出、日落正好出現在石門中央的特殊景像。而昨(4)日清晨6時05分，太陽從神廟門中間升起，奇觀持續約7分鐘，吸引上千名遊客湧入搶看罕見的日出奇觀。
(中時電子報)
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