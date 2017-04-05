鄉土劇臨演人生不如意 臉書直播燒炭獲救

劉姓男演員在凌晨在臉書直播，突然試圖燒炭自殺，幸好獲救。(摘自臉書)

曾在多部本土劇中擔任男配角的40歲劉姓男演員，5日凌晨3時，突然在臉書直播與網友聊天時，拿出瓦斯噴槍燒紅煤炭試圖燒炭自殺，一邊還說著：「過不了自己這關」，幸好他友人及時發現報警，挽回他一命，現就醫中，已無生命危險。

劉男今凌晨突然在臉書開放直播，先說自己是第一次直播，「想跟你們再聊聊天」，但話題一轉，說自己生活不如意、過得很辛苦，說「過不了自己這一關」，接著燒炭，隨即直播斷線。

據了解，劉的經紀公司老闆透露，劉應是房地產經營失敗才想不開。而他約10年前，也曾在車裡燒炭自殺，被老婆找回來的。

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(中時)