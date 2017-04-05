排油煙管常引起火災 預防方法看這裡
台北市3月接連發生2起餐廳排油煙管火災案，皆是排油煙管堆積油垢導致起火燃燒，北市消防局表示，應定期拆卸、清理，並在廚房準備滅火器，將火災發生機率降至最低。
北市政府消防局統計，台北市最近5年來已發生12件廚房排油煙管因積油起火案件，大多是餐廳無定期清潔排油煙管內部，長時間所堆積出油垢，於烹飪遇熱時就會引起火災。
北市消防局表示，一般家庭使用排油煙管通常較短且直通戶外，危險性較低，但營業場所使用排油煙管，管路通常較長，且可能有貫通餐廳內部情形(以燒烤店較常見)，若發生火災，損失就難以估計。
如何預防排油煙管引起的火災？北市消防局指出，應定期拆卸排油煙機及排油煙管，將內部累積油垢清除，並加以保養維護；餐廳業者可於排油煙管及煙罩上設置簡易自動滅火設備，一旦火災發生時感知偵測啟動滅火，可以防止火勢擴大延燒，降低財物損失。1060405
(中央社)
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