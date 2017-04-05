談輔選 陳佩琪：能力所及 責無旁貸

2018選舉將屆，許多民進黨立委有意找台北市長柯文哲母親何瑞英站台輔選，市長夫人陳佩琪今天表示，目前沒有被徵詢，若柯文哲親口邀約，且她能力所及，當然責無旁貸。

陳佩琪今天出席北市輪狀病毒疫苗補助開跑記者會，受訪時表示，自己沒有被徵詢過幫忙站台、輔選，「選舉是個專業領域，另一半適合做什麼，會有專業的選舉幕僚幫忙規劃。」她說，如果有行程度需要她出席，「我覺得我的能力OK，當然責無旁貸。」

有媒體問及，如果柯文哲親口邀約，陳佩琪會答應嗎？她說，「會答應，但一定是我能力做得到的事情。」表示柯不會勉強其不願意做、或做不到的事。而她只要做好每天的工作，就是替柯最好的加分。

有週刊報導，柯媽媽親和力十足，人氣旺，許多想競爭縣市長選舉的政治人物，都想找柯媽媽站台輔選，柯文哲今天中午視察前進指揮所，會後受訪表示，老頭子在家裡沒事做，就會被叫去外面吃飯，已經告知母親，「少出去吃飯，不要隨便答應人。」1060405

(中央社)