撞死人肇逃 通緝犯聽前妻勸投案
蘇姓詐欺通緝犯3月底騎機車在高市中華一路肇事逃逸，造成吳姓騎士送醫不治，案發後蘇男四處藏匿建築工地逃避查緝，經前妻及子女連日苦勸，日前向警方投案。
鼓山區中華一路3月27日發生機車對撞車禍，警方到場只發現吳姓男子倒地重傷，經送醫不治，肇事者人車則逃逸無蹤。
案發後，警方即成立專案小組調閱現場監視器清查，經以車追人，找上車主蘇男前妻，但車主表示，該車當時是蘇姓前夫駕駛，進而查出蘇男是詐欺通緝犯。
警方於是陸續採取親情攻勢策動蘇男投案，蘇男在前妻及子女勸說後，於3日主動到案，他供稱，已被警方鎖定落腳處，加上因案被通緝又涉及死亡車禍肇逃案，內心壓力更是難耐，四處躲建築工地思考如何面對，很不是滋味，於是聽家人規勸出來面對。全案依過失殺人、肇事逃逸、詐欺通緝等罪嫌送辦。1060405
(中央社)
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