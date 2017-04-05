掃毒爭議加政壇惡鬥 杜特蒂民調略下滑

我要評比

菲律賓國內政壇經過一陣惡鬥，以及掃毒政策引發的爭議，菲律賓總統杜特蒂的民意支持率略下滑，但仍有近8成的民眾肯定他的施政表現。

去年6月30日上任的杜特蒂，執政迄今已9個多月，菲國民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）今天公布的調查顯示，有76%的菲律賓民眾肯定杜特蒂的施政表現，雖然仍居高，但已較去年12月時的83%低了7個百分點。

這份調查是於3月15日至20日所進行，採訪樣本為1200名菲律賓成年人，誤差值正負3%，信心水準95%。根據調查，有5%民眾否定杜特蒂的施政表現，18%無法決定。

菲律賓是由呂宋島、維薩亞斯群島以及民答那峨島3大島群組成。就區域而言，以呂宋島民眾對杜特蒂肯定度最低，只有71%認同他的施政表現，維薩亞斯群島為86%，民答那峨島有88%。

首都大馬尼拉地區則有73%肯定杜特蒂的施政表現。

杜特蒂出生於維薩亞斯群島的1座城市，之後舉家遷到民答那峨島大城納卯市，他後來擔任納卯市長超過20年。

信任度方面，有76%的菲律賓人信任杜特蒂，較去年12月下滑7個百分點；18%無法決定，5%不信任。

調查進行期間，杜特蒂遭1名眾議員以掃毒殺戮為由提案彈劾，自稱前「行刑隊」隊員的退休警察出面指控杜特蒂在納卯市長任內叫唆殺人；國際特赦組織（AI）與人權觀察組織（HRW）發表報告抨擊菲國掃毒行動。

在這份民意調查展開之前不久，杜特蒂的政敵、參議員德利馬（Leila de Lima）被指收取毒梟賄款而被逮捕。

馬拉坎南宮稍早前指控反對陣營企圖有系統地破壞杜特蒂的形象，慢慢腐蝕他的民意基礎，最終實現顛覆陰謀。1060405

(中央社)