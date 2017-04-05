蔣公銅像拆不拆 中山大iConcern決去留

中山大學校內蔣介石銅像要不要拆？因應學生提案，校方成立「銅像處理委員會」商討，校長鄭英耀（左）5日率員召開數位校園民主審議機制iConcern啟動記者會，蒐羅各方見解。提交校務會議決議。（校方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 106年4月5日

中山大學校內蔣介石銅像要不要拆？因應學生提案，校方成立「銅像處理委員會」商討，今天在校內原蔣公行館啟動數位校園民主審議機制iConcern蒐羅各方見解，提交校務會議決議。

中山大校長鄭英耀上午率員於校內西灣藝廊（原蔣公行館）召開iConcern啟動記者會。

鄭英耀強調，校方基於尊重學生意見，成立銅像處理委員會，並透過iConcern平台實踐充分審議與數位民主精神，希望打破拆與不拆這種傳統二元對立的思考模式，藉由全校教職員生及校友的共同參與，多面向來解決校園內長久存在的爭議性課題。

中山大政治學研究所教授廖達琪帶領團隊受教育部委託首創校園數位平台iConcern，結合學生關切議題，討論銅像去留處理作法，期待在校園喚起公民參與意識並搭建一公開中立的機制。

研究團隊將無障礙概念導入網站平台設計，讓一般或有特殊需求的學生，在網站平台使用上，均享有同等且優質的使用經驗。此外，所有討論議題均由學生提出，並由校方、學生、利害關係人，或不同立場的使用者共同參與，透過議題的交互溝通，呈現解決方案的多元選擇。

針對銅像議題，目前iConcern設有校史、政治、哲學與美學及空間4個面向說明議題背景，藉由校園中不同的單位、多樣的管道，擴大校內師生及校友在平台上的參與，蒐集來自不同面向的意見，並從大量的討論中，探尋出議題解決的辦法。

廖達琪指出，iConcern與其他平台最大的不同是「以解決問題為發展目標」，期待此平台能促進學生理性討論、投入公共事務，並培養換位思考能力以凝聚共識；未來也歡迎所有認同iConcern審議理念的學校加入合作。

為促使學生勇於表達意見，中山大學生事務處也提出鼓勵辦法。學務長楊靜利表示，只要在iConcern 上針對銅像議題發表300字以上留言，即可積得1點，集滿4點可抵免一場大學之道演講，8點就能參加抽獎。

「這一開始也是學生提出來的想法」，楊靜利希望，校園內成員彼此持續分享推廣，讓各方多元聲音都能被聽見。 1060405

(中央社)