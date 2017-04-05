劉德立款宴巴拿馬省長 暢談政經情勢

中華民國駐巴拿馬大使劉德立於當地時間4日，以午宴款待巴拿馬省長皮諾-品托（Rafael Pino-Pinto），雙方就台巴政經情勢等暢談，氣氛融洽。（駐巴拿馬大使館提供）中央社 106年4月5日

中華民國駐巴拿馬大使劉德立於當地時間4日，以午宴款待巴拿馬省長皮諾-品托（Rafael Pino-Pinto），雙方就台巴政經情勢等暢談，氣氛融洽。

皮諾-品托表示，感謝中華民國政府多年來對巴拿馬省政府的協助，該省所獲援贈的電腦設備及耶誕玩具等，他皆已親自帶領省府團隊將其分送至巴省最有需要的學校及兒童，使其發揮最大功效。

他深知中華民國對教育的重視並甚表贊同，對提升該省教育品質不遺於力，並舉此間僑校中山學校為例，該校秉持中華傳統文化興學，現已躋身巴國優秀學府之列，其7位子女都是該校校友，他以此為榮。

席間，劉德立續與皮諾-品托就台巴政經情勢發展、宗教信仰與處事原則等暢談。餐會歷時70分鐘，氣氛融洽歡愉。1060405

(中央社)