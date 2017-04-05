陪讀也吹南向風 越南媽媽新語言教學

陪讀也吹「南向風」，來自越南的新住民媽媽在圖書館擔任陪讀天使，教新二代陪讀學童越南生活用語、朗讀越南語故事繪本，一雙兒女是媽媽的小助教，幫忙同學正確發音與協助翻譯。（新北市立圖書館提供）中央社記者林長順傳真 106年4月5日

陪讀也吹「南向風」，來自越南的新住民媽媽在圖書館擔任陪讀天使，教新二代學童越南生活用語、朗讀越南語故事繪本，一雙兒女是媽媽的小助教，幫忙同學正確發音與協助翻譯。

來自越南的名氏翠，在新莊裕民分館負責清潔工作，同時是圖書館的「新」陪讀天使，個性親切溫和的她，不但工作認真，今年更加入陪讀行列，於每週三下午開辦越語課程，教新住民之子說母語，讓孩子們深入認識母親的文化、進而認同自己的身分。

阿翠說，來到台灣已經15年，在越南時因為家境的關係，沒有辦法讀書，現在能在圖書館工作，還可以教大家說越南語，為孩子說越南故事，覺得很開心，希望孩子可以多讀點書，也可以認識越南文化。

名氏翠的越語教學，除了融合生活用語，更帶大家認識越南的美食、節慶或民俗等傳統文化。她說，台灣端午節包粽子，在越南則是過年才吃；越南中秋節不烤肉，但是會提燈籠。

阿翠的小兒子嘉嘉和姐姐一起跟著媽媽到圖書館學越語，甚至成了媽媽最佳的教學小幫手，嘉嘉雀躍地說，最喜歡下課到圖書館看書與看媽媽上課，他一定要好好學會越南語，也立志長大後要當個跟媽媽一樣的越南語老師。1060405

(中央社)