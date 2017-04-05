狠殺女友15刀 檢斥草菅人命
不滿前女友提議分手，33歲男子王信仁今年2月在社群網站新創帳號，誘騙邱姓女子外出談判，會面後即持童軍繩勒頸，並持水泥磚塊砸擊，再持水果刀捅刺對方15刀，女子當場慘死，檢察官認為，王男手段兇殘、視人命如草芥，5日依殺人罪起訴，建請法院從重量刑。
警方調查發現，王嫌和邱女是去年12月底在網路認識，2天後即同居交往，後來邱女認為對方不務正業又脾氣暴躁，決定分手；王嫌則認為邱女另結新歡，不斷在網路上放話要對她不利，女方心生恐懼因而斷絕聯絡方式，王嫌遂在臉書開了假帳號，並以出去唱歌名義，邀約她到學校見面。
雙方會面後，王嫌即持童軍繩扼勒對方頸部，並持水泥磚塊砸擊頭部，再拿持水果刀捅刺女子胸部、腹部；發現邱女沒了氣息，竟將她褲子褪下，故布疑陣為性侵案，還將手提袋及2支手機拿走，沿途將凶器及證物丟到水溝中。
檢方解剖鑑定結果出爐，發現邱女致命傷為頭部撕裂傷失血，兩側頸動脈出血，胸、腹部刀傷達15處，胸部一刀刺穿心臟，一刀刺穿肺臟，腹部多處刺入腸子，深度甚達脊椎。
王嫌到案後還矢口否認犯行，直到警方出示相關證據後他才坦承，檢察官審酌嫌犯僅因女友提議分手即預謀殺人，且手段兇殘、處處致命，殺意甚堅，視人命如草芥，嚴重影響社會治安甚巨，讓被害家屬傷痛欲絕，因此建請法院從重量刑。
(中時)
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