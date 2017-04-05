狂過范冰冰！小S機場這樣穿驚呆人
范冰冰雖然是女神等級，但她愛美成痴，堪稱到了狂人等級，先前她在國外或是機場，屢次被拍到敷著面膜出沒，甚至還敷面膜幫粉絲簽名。但綜藝天后小S瘋狂等級也不輸她，女明星的機場時尚是媒體最愛捕捉的畫面，可她今天曬出的機場照，卻是直接穿上睡衣！
小S儘管沒繼續主持《康熙來了》，她人氣與工作依舊沒有銳減，經常當空中飛人的她，出現在機場的機會相當多，而向來不害羞搞怪的她，今（5日）更是穿著一身超居家睡衣現身機場，小S笑稱「老娘可沒有要走睡衣風，老娘要直接穿睡衣！」笑壞眾人。
小S一身棉質睡衣，連襪子、拖鞋以及眼罩全都一應具全，對自己膚質很有信心的她，也是素顏到機場。這樣的打扮讓網友都笑說「這穿著我真的也是服了！」
(中時電子報)
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