雲林的木棉花節 本周六在崙背登場
雲林崙背鄉木棉花節本周要登場了！中山高速公路上的木棉花早已火紅綻放，崙背鄉雲11線的木棉最近才盛放，雲林的木棉花節本周六下午舉行，將義賣去年收集的木棉絮做成的可愛小物。
崙背鄉雲11線道、145縣道（虎尾往西螺一帶）是雲林縣最美的木棉道，最近樹下都豎立了提醒行人、騎車族小心花朵空襲的警示告牌。
崙背鄉的木棉花開得比較晚，崙背鄉豐榮國小校長李秉承表示，崙背地區風大，天氣比較冷，比起南部開得比較慢，這一兩周是最漂亮的時候，歡迎一起漫步木棉花道，欣賞火紅的木棉花。
每年木棉花落結棉絮，棉絮紛飛造成民眾困擾，去年崙背木棉花節回收棉絮作為填充物，製成可愛娃娃、環保抱枕，本週六將進行義賣。
李秉承說，社區民眾回收棉絮變成有用的物品，把生態劣勢變成優勢，是一件很棒的事！社區民眾、家長手工一針一線縫成抱枕，大的五百元、小的三百元，全部都是木棉裝填。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。