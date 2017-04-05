雲林的木棉花節 本周六在崙背登場

雲林縣道145的棉花道（周麗蘭攝）

雲11縣的木棉道（周麗蘭攝）

豐榮國小家長與社區居民撿拾去年的木棉花絮，做成抱枕與可愛娃娃等物，周六將進行義賣（豐榮國小提供）

崙背鄉悠紙生活館以紙做出兩大隻木棉花公主與王子，非常討喜（豐榮國小提供）

雲林崙背鄉木棉花節本周要登場了！中山高速公路上的木棉花早已火紅綻放，崙背鄉雲11線的木棉最近才盛放，雲林的木棉花節本周六下午舉行，將義賣去年收集的木棉絮做成的可愛小物。

崙背鄉雲11線道、145縣道（虎尾往西螺一帶）是雲林縣最美的木棉道，最近樹下都豎立了提醒行人、騎車族小心花朵空襲的警示告牌。

崙背鄉的木棉花開得比較晚，崙背鄉豐榮國小校長李秉承表示，崙背地區風大，天氣比較冷，比起南部開得比較慢，這一兩周是最漂亮的時候，歡迎一起漫步木棉花道，欣賞火紅的木棉花。

每年木棉花落結棉絮，棉絮紛飛造成民眾困擾，去年崙背木棉花節回收棉絮作為填充物，製成可愛娃娃、環保抱枕，本週六將進行義賣。

李秉承說，社區民眾回收棉絮變成有用的物品，把生態劣勢變成優勢，是一件很棒的事！社區民眾、家長手工一針一線縫成抱枕，大的五百元、小的三百元，全部都是木棉裝填。

(中時)