瘋狂休旅車窄巷練甩尾 附近居民向警檢舉

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近日警方接獲民眾檢舉，新北市板橋、中和區交界處出現1輛灰色休旅車經常危險駕駛，在窄巷間高速行駛然後急剎、甩尾，接著再高速駛離，由於緊鄰學校和安親班，當地民眾十分困擾，擔心自身和小孩安全。

檢舉民眾表示，這輛瘋狂休旅車經常在中和自強國小一帶，民享街、國光街的窄巷內出沒，危險駕駛行徑讓附近家長十分擔心，希望警方能早日抓出這名飆仔，還給民眾安全的生活環境。

(中時)