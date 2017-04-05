給孩子一生受用的關鍵能力

給孩子精神層面的互動與分享，是親子互動中不可或缺的關鍵。(圖片來源：卡內基訓練提供)

現今父母在與子女的互動上常問的幾個問題有：小孩線上遊戲玩不停怎麼辦？如何讓孩子對自己負責？如何尋回與孩子的親密關係？如何提升孩子的自信心與人際關係？這些焦慮一方面來自父母對小孩的期許，一方面也來自父母只提供孩子物質上的滿足，卻忘了給予精神層面上的互動與分享。

卡內基訓練能讓孩子建立自信，發揮熱忱學習自我管理。(圖片來源：卡內基訓練提供)

現今父母不知該如何與子女溝通

一位公司的 CEO 就很感歎的說：我在公司裏可以管理 1000 多名員工，但是卻搞不定家裏的小朋友，回家也很希望多跟小孩談心，但孩子卻很封閉不願與我分享他的內心世界。

有位家長說，卡內基的青少年課程就像是埋了一顆成功的種子在孩子的心中，適時給予孩子自由選擇、勇於承擔的機會，孩子就會在學習中成長出最好的自己。

(中時電子報)