李愛綺狂打噴嚏 竟是隆鼻後遺症
40歲台語金曲歌后李愛綺，早前以一曲《迺夜市》走紅台語歌壇，也是少數敢大方承認「進廠維修」的女星之一。然而一向熱愛健身的她，近來卻出現狂打噴嚏的狀況，求診後才得知竟是早期隆鼻所留下來的後遺症。
李愛綺近來無緣無故出現狂打噴嚏的症狀，據《鏡週刊》報導，她檢查後才發現是早年隆鼻所留下來的後遺症，鼻子內破了大洞，因為傳統隆鼻材質不良，黏合出現問題導致彎曲，最後歪斜穿出。
幸虧李愛綺的鼻子經補救後已沒大礙，線條也比以前自然，她坦言小時候因為很羨慕有高挺鼻子，加上自己又身處競爭激烈的演藝圈，所以剛好有人介紹隆鼻就去做了。
(中時電子報)
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