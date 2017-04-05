台中原民部落大學開學 保存發展原民文化

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台中市原住民族部落大學5日舉行開學典禮，身兼校長的台中市長林佳龍（左3）表示，市府將從教育、文化及各種產業發展的角度，促進原住民族文化的保存與發展。中央社記者趙麗妍攝 106年4月5日

台中市原住民族部落大學今天舉行開學典禮，身兼校長的台中市長林佳龍表示，市府將從教育、文化及各種產業發展的角度，促進原住民族文化的保存與發展。

開學典禮以悠揚的傳統口簧琴聲為活動揭開序幕，林佳龍身穿魯凱族的傳統服飾為部落大學的講師頒發證書，期許講師能以文化薪傳為己任，帶領學員學習祖先的傳統智慧。

林佳龍表示，十分榮耀有機會擔任台中市原住民族部落大學的校長，為原住民朋友做更多的服務，在市府的努力部落大學逐漸開花結果，去年榮獲中央評鑑優等榮譽及新台幣50萬元獎勵金，為6都第一。

除獎勵金將供部落大學使用外，林佳龍再加碼50萬元，要讓部落大學辦得更好。

林佳龍指出，落實真正原住民自治，政府還有非常多要做的事情，相關法令必須反映原住民自治的精神，另教育與文化工作也很重要。

原住民族自己組識，落實原住民族自治，希望與政府建立準國家間的關係，這是很重要的一部分，至於制度上如何設計，因為涉及權益的保障與既有現實間的衝突，需要更細緻討論。

台中市原民會表示，歷經2個多月的籌備，今年課程持續朝向「在地化」與「部落觀」的方向規劃，除傳統技藝類型外，將開辦部落會議、公共論壇、部落運作及制度等，注入部落歷史、傳說故事、傳統祭儀及自然生態等知識。預計開設50門課程及完成6冊傳統文化教材，整合相關教育資源，落實族人自主教育目標。1060405

(中央社)