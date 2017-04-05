退役少將赴陸經商 淪為共諜遭判8月
68歲的少將侯石城在2008年退役後到中國大陸經商，認識上海市人民政府唐姓主任等人，應要求，引介王姓副參謀長及梁姓上校教官到馬來西亞打高爾夫球，接受旅遊招待、禮物及金錢餽贈，事後，王及梁覺得不妥而退款。台中高分院今天依違反《國家安全法》判處侯男徒刑8個月，全案仍可上訴。
侯石城在2008年退役，在2010年7月間到上海參觀世界博覽會，認識上海市人民政府唐姓主任及楊姓部屬，應唐要求引介人協助發展對台組織，邀請舊部署王姓副參謀長及親友到馬來西亞打高爾夫球，王又找梁姓上校同行。2013年1月間，侯男帶王、梁兩人到吉隆坡與唐等人見面，並接受旅遊招待及領帶等禮品。
事後，楊交付人民幣2萬5000元給侯男，侯轉交5000元給王及梁，王覺得不妥退還錢，侯男則前往杭州與楊見面，交給王及梁等人基本資料，侯男返國後還轉贈禮盒給王及梁，遭兩人回絕。
台中高分院以侯男為高階軍職人員，卻未能謹守與大陸地區行政機關人員相處分際，明知招攬我國現役軍方人士發展組織，仍引介我國現役軍職人員，違反軍人效忠國家的最高信念，依違反《國家安全法》判處侯男徒刑8個月。
(中時)
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