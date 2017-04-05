賣場小盆栽超夯 量販店多肉植物及盆栽用品促銷
春天到了！大潤發頭份店今起至12日推出綠光庭園搶攻綠意商機，提供30種多肉植物盆栽及相關用品促銷，為春季促銷暖身。
大潤發業績統計觀察發現，近年許多消費者進到賣場生鮮區不只選購蔬菜、水果，還會特別選購適合放在陽台、辦公室栽種的小樹苗、花苗或是培養土、盆栽等，去年就賣出超過20萬株樹苗，創造超過2000萬業績。
看準療育植栽商機，大潤發在初春季節推出應景多肉、香草等植物促銷優惠，平均單價介於19元至499元不等，民眾進入賣場就能看到上千盆以上多肉植物，除了有機培養土、肥料、園藝工具特價外，造型可愛的器皿花盆，或是風車、小狗、企鵝造型的盆栽造型物件等周邊配件也陳列擺設，方便民眾一次選購。
大潤發苗栗頭份店大宗消費品處張新有經理表示，辦公桌上型小盆栽及香草植物系列深受消費者喜愛，頭份店植物業績2016年為全台門市銷售冠軍，年售金額高達400萬，其中迷你玫瑰、長壽花、羅漢松、愛心卷柏等3吋小盆栽植物最受歡迎，評估是因售價在29元至39元間銅板價，不論放在辦公室或陽台都很耐放。
張新有也觀察到，頭份地區民眾家裡有庭院的比例達8成以上，賣場常接觸到顧客詢問是否有販售當季植物，且顧客還會依自己需求請分店訂購。
大潤發公關沈家卉表示，希望透過價格促銷及大量陳列多肉植物，創造出視覺衝擊，刺激買氣，預計可帶動業績成長1至2成。
(中時)
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