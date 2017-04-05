黨團舉辦黨魁擬參選人政見會 10日登場

國民黨立法院黨團總召廖國棟今天說，黨團10日將在台大校友會館舉辦黨主席擬參選人的政見發表座談會；他也會再向欲參選的黨主席洪秀柱進行邀約，盼所有的擬參選人都能來參加。

國民黨團今天中午舉行臨時黨團大會，確認黨團所舉辦的國民黨主席擬參選人政見發表座談會的時間與地點。廖國棟表示，今天黨團大會做了決議，政見座談會時間不變，就是10日的下午1時到3時，地點則是為了讓媒體方便採訪，讓立委方便抵達，決定在台大校友會館舉行。

廖國棟表示，政見發表座談會的方式會讓每個擬參選人就個人的核心理念進行說明，而有些立委也已開始準備較有未來性的題目，準備詢問擬參選人；黨團方面至少會準備6個題目，這部分則交由黨內年輕的立委來準備。

目前表態參選國民黨主席者包括洪秀柱、前副總統吳敦義、國民黨副主席郝龍斌、前國民黨副主席詹啟賢、前立法委員潘維剛與韓國瑜。是否所有的擬參選人都會前來政見發表座談會？廖國棟說，除洪秀柱外，其餘的擬參選人都確認會來參加。

廖國棟也說，他還會再去黨主席辦公室，再向洪秀柱進行邀約，希望所有的擬參選人都能來參加。1060405

(中央社)