法大選辯論 小黨談政治道德打響知名度

法國總統大選有史以來第一次集結多達11名候選人參與電視辯論。這屆大選不乏金錢醜聞，一名小黨候選人暢談總統的政治道德，左打費雍、右批瑪琳．雷朋，成了辯論亮點之一。

今年總統大選共有11人參選，BFMTV和CNews電視台於第一輪投票前舉辦首度集合多達11人的電視辯論，議題涵蓋就業、反恐、留歐或脫歐等，歷時約4小時。

這屆大選出現數起與金錢有關的醜聞，如右派的費雍（Francois Fillon）正因涉嫌侵占公款遭司法調查，極右派的瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）黨內也涉嫌挪用歐洲議會薪資，總統的政治道德因此成為選戰議題之一。

代表極左派「新反資本主義黨」（NPA）競選的普杜（Philippe Poutou）本是一個不引人注意的候選人，但他在這個議題上的發言，贏得辯論中少見的掌聲，他的名字也一度成為推特（Twitter）上討論最熱烈的關鍵字。

他說，「自一月開始，費雍的一堆故事就沒停，挖得越深越聞到貪腐和欺瞞的味道；瑪琳．雷朋也一樣，有人竊用公款，自稱反體制的民族陣線（FN）卻像個不沾鍋，因為有國會豁免權保障，悠哉的很」。

瑪琳．雷朋試圖打斷他，但他接著補充，「當我們被警察傳喚，工人可沒有豁免權」。

費雍避開攻擊，語帶諷刺地說，「什麼叫模範總統？模範總統會誠實告訴法國人民，法國的現況和世界的現實；模範總統會向人民實踐承諾，無論有多困難；模範總統不會動用國家資源抨擊對手，也不會對記者透露國防機密」。

左翼的梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）表示，若他當選總統，法國人將有權解除民選公職人員的職務；社會黨（PS）的阿蒙（Benoit Hamon）宣示要終結種種令人無法忍受的特權；號稱中間路線的馬克宏（Emmanuelle Macron）則主張「政治生活道德化」。

根據目前數項民調，瑪琳．雷朋與馬克宏最有希望在第一輪投票勝出，於第2輪投票中對決。在辯論中，兩人也數度交鋒。

瑪琳．雷朋以瑞士和韓國為例表示，這兩國實施高農業關稅，運作得比法國好很多，「偶爾也該關心一下農民，馬克宏先生」；馬克宏則指責瑪琳．雷朋的提議是出於民族主義，而「民族主義就是戰爭」。

在安全議題上，瑪琳．雷朋重申法國需要恢復邊界，「因為有很多恐怖分子混在移民中進來」，使得「法國現在像是個聖戰士的大學」；費雍說，法國不是世界警察，也無意干預中東問題，必須盡量與其他國家結盟，反制恐怖主義。

大選第一輪投票將於4月23日舉行，第2輪於5月7日舉行。1060405

(中央社)