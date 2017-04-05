日副大臣訪台 謝長廷程永華都有話要說

日本總務副大臣赤間二郎上月底訪問台灣，駐日代表謝長廷呼籲中國大陸別封殺台灣接觸國際的空間。中國大陸駐日大使程永華昨天在大陸駐日大使館記者會上，對日本表達不快。

日本的交流協會自今年起改名為「日本台灣交流協會」。日本總務副大臣赤間二郎訪台，創下台日斷交後最高層級官員訪台紀錄；日本首相安倍晉三也在3月30日會見甫訪歸來的自民黨青年交流局長鈴木馨祐時稱，台灣是共享價值（觀）與利害的重要夥伴。

赤間訪台進行公務等活動，引發中國大陸政府向日本政府提出抗議。

對此，駐日代表謝長廷指出，安倍說台灣是共享價值與利害的重要夥伴，這個定位很好，重要夥伴就是要常常交流、來往。共享價值，就是維護自由、民主、人權的價值。

謝長廷表示，台日之間即使是民間交流，也都會有人員的來往，這是很自然的。如果說要把台灣的很多空間、要接觸國際的機會通通封殺，只要台灣跟外國接觸，就要抗議的話，會引起台灣人民的反感，無助於兩岸的友好跟和平。

謝長廷說：「這會讓台灣覺得那就是要逼死我們、要封殺我們、讓我們活不下去，說什麼是一家人，那都是騙人的。」

謝長廷說：「期盼大家要體會到這一點，不是為我們政治人物，而是要從人民的角度來想，怎麼樣讓兩岸的人民過更好的生活、有更寬廣的空間可以活下去，這才會得到人民的掌聲。」

對於赤間二郎訪台，中國駐日大使程永華昨天在記者會上表達不快。

程永華說：「中日正面臨敏感的問題」、「一定要努力，不引發新的問題才行」。針對中國大陸與日本的關係，程永華說：「關係雖在改善中，但因牽扯複雜且敏感的要素，改善的力道弱。」

程永華在記者會上言及中日共同聲明等，呼籲日本政府勿忘原點，要遵守彼此對話後所決定的規則，守信義、有互信，這是很重要的。

共同社報導，中國大陸要求日本政府要堅持1972年中日共同聲明的精神，視中華人民共和國為唯一的合法政府。1060405

(中央社)