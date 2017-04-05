遺贈稅法草案協商 朝野無共識

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立法院財政委員會今天朝野協商遺產及贈與稅法部分條文修正草案，根據財政部提供的資料顯示，時代力量黨團版本影響比行政院版多，財政部長許虞哲說，將影響廣大中產階級。

根據行政院提出的版本，遺產稅部分，遺產總額減掉扣除額、免稅額後的遺產淨額，在新台幣5000萬元以下者，課徵10%；超過5000萬元至1億元者，課徵500萬元，加超過5000萬元部分的15%；超過1億元者，課徵1250萬元，加超過1億元部分的20%。

贈與稅部分，按贈與人每年贈與總額，減掉扣除額、免稅額後的贈與淨額，在2500萬元以下者，課徵10%；超過2500萬元至5000萬元者，課徵250萬元，加超過2500萬元部分的15%；超過5000萬元者，課徵625萬元，加超過5000萬元部分的20%。

不過，時代力量立法院黨團提案的版本，則希望遺產淨額1300萬元以下者，課徵10%；超過1300萬元至2800萬元者，就其超過額課徵20%；超過2800萬元者，就其超過額課徵30%。

根據時代力量提案，在贈與稅部分，贈與淨額150萬元以下者，課徵10%；超過150萬元至350萬元者，就其超過額課徵20%；超過350萬元者，就其超過額課徵30%。此外，時代力量提案認為，贈與稅免稅額應從220萬元降至150萬元。

根據財政部提出的資料顯示，調整遺產稅如果依照行政院版，以民國105年度為例來看，將影響390件、受影響件數占有稅比率6.96%、依照時力版，則將影響1955件、占有稅比率34.89%。

而調整贈與稅及免稅額，如果依照財政部版本影響1673件，影響件數占有稅比率10.47%、依照時力版影響1萬5984件，影響件數占有稅比率100%。

由於雙方的意見差距頗大，立委黃國昌與許虞哲各持己見，多名民進黨立委則是支持許虞哲與行政院版，在朝野沒有共識下，會議主席王榮璋宣布，如果時間允許的話，提報院會前將再召集協商。1060405

(中央社)