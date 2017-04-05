南投長青學苑開課 讓銀髮族終身學習
南投縣政府補助鄉鎮市公所辦理長青學苑，提供長者終身學習機會、結交新朋友，各班別陸續開課，歡迎長者向公所洽詢報名。
為鼓勵老人培養正當休閒娛樂及提供終身學習機會，縣府補助各鄉鎮市公所辦理長青學苑，各班別近期陸續開課，尤其今年特別要求各鄉鎮開設電腦班，歡迎長者踴躍參與，可洽戶籍鄉鎮市公所報名，或向縣府社會及勞動處查詢。
社會及勞動處今天表示，早期生活困苦，小孩子很早就要參與農事生產，長青學苑開設語文班，剛好彌補失學老人過去無法學習的遺憾，近年課程更多元，除語文會話類，還有運動強身、音樂育樂、才藝藝術等班別，也增加電腦班，盼完全滿足長輩需要。
社會及勞動處表示，縣府每年補助各鄉鎮市公所開設3班到6班，每班最多補助新台幣5萬元，且依需求開設不同學習班別，今年邁入第34期，每年約有1600名長輩受惠，且參與人數年年增加，深獲好評。
社勞處認為，開辦長青學苑是希望幫助長者圓未能完成學習的夢想，並透過課程肯定自我、活得更健康快樂，鼓勵所有長輩來參與，活到老學到老，也增加與外界互動機會、認識新朋友。1060405
(中央社)
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