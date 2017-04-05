流感輕症疫情升 病毒有變異民眾要當心

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疾管署5日表示，近期國內流感輕症疫情呈上升趨勢，B型流感佔率有逐漸增加，且有檢出與疫苗株較不吻合病毒，提醒民眾注意個人衛生。中央社記者陳偉婷攝 106年4月5日

疾管署今天表示，近期國內流感輕症疫情呈上升趨勢，B型流感佔率有逐漸增加，且有檢出與疫苗株較不吻合病毒，提醒民眾注意個人衛生。

根據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，近期國內流感輕症疫情呈上升趨勢，主要流行病毒型別仍以A型H3N2為主，但B型流感佔率有逐漸增加趨勢，可能導致社區出現小波流行疫情。

疾管署疫情中心主任劉定萍下午在疫情週報中表示，上週類流感急診就診病例百分比達10.35%，門診就診病例百分比達1.00%，已連續4週呈上升趨勢，不過流感併發重症通報數趨緩，顯示有一小波流感輕症疫情於社區流行。

實驗室監測資料顯示，目前社區流行病毒型別仍以H3N2為主，但上週已檢出與疫苗株較不吻合病毒約佔30%。

疾管署副署長羅一鈞表示，過去早春都會有一波流感流行，約在3月初，近期的流感疫情流行狀況有稍晚。根據臨床醫師回報，近期有些打過流感疫苗的民眾來就診，快篩仍發現是流感陽性，顯見流感疫苗保護效果已因病毒變化而減退。

羅一鈞說，流感疫苗保護效果衰退、病毒變異也是正常狀況，疫苗保護效果約3到4個月，去年施打流感疫苗，現在仍有可能感染，應注意個人衛生嚴加防範。

時值春夏交替，早晚氣溫變化迅速，疾管署提醒，民眾應適時增添衣物並注意個人健康，有呼吸道症狀時應配戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持1公尺以上。

民眾如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，待痊癒後再上學，以免病毒於同儕間傳播造成疫情發生。如有相關疑問可至疾管署全球資訊網「流感專區」（http://www.cdc.gov.tw），或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。1060405

(中央社)