柯文哲臉書推美感教育 網友聚焦亂髮

台北市長柯文哲今天在臉書粉絲專頁貼文推「孩子的美感教育不能等」及和年輕人合照，不過眼尖網友發現柯文哲一頭亂髮，紛留言笑稱在美感教育上「市長頭髮很沒有說服力」。

柯文哲在臉書專業貼文，並提及「孩子的美感教育不能等」， 內容提到，「『二十一世紀是美感的世紀，在全球化的大趨勢下，美感是一種競爭力』－漢寶德」。

「改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始」。美感教育是改變文化的關鍵環節，也是台北向上提升的重要因素。2016 台北世界設計之都後，台北必須持續城市美感的提升，也必須繼續美感教育的扎根。

很高興看到一些年輕人，透過「改造教科書」提升孩子們的美感體驗。 讓美感設計走出美術館、跨越城鄉差距，讓教科書成為更好的美感教育媒介，確實是大家應該一起來關注的重點。

貼文一出，網友卻眼尖發現柯文哲頭髮似乎些微雜亂，紛紛留言提及「市長你的頭髮........ 很沒有說服力喔」、「想問一下市長的頭髮怎麼了」、「幕僚在市長拍照前不用檢查一下儀容的嗎？XDDDD」。1060405

(中央社)