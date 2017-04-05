使用近30年 警察制服擬重新設計

我要評比

台灣警察制服從民國77年以後就未改變，警政署將啟動警服改革計畫，並利用線上問券方式，讓基層員警也能表達意見，不少第一線同仁是又期待又害怕，期待新氣象又怕越改越爛。

警察服制條例去年4月從立法院三讀通過後，警政署啟動改革計畫，希望全新的制服兼具耐用、好看等功能，因此除了內部討論，並以線上問券了解第一線同仁想法，甚至連在職警察學校學生也能表達意見。

警政署長陳國恩日前透過臉書NPA署長室表示，希望制服能符合值勤所需，並透過線上問券，讓所有警員們的寶貴意見被大家看見，真心期待有志之士願意跨出步伐，讓警察向前邁進。

對於警察制服改革，基層員警們多抱持正面態度，有人說「現今制服早已不符時宜」，也有人憂心「改太多反而讓民眾難以辨識」。

工作30多年的資深基層警員指出，警察制服改動是件大工程，應根據不同單位警察工作性質下去考量，像有些地方天氣變化大，衣服材質就須審慎評估，不要以台北看天下，多多傾聽各縣市員警心聲。1060405

(中央社)