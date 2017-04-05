救援投手也是人 國民隊終結者不使壞
有別於一般印象中，終結者殺氣騰騰的模樣，華盛頓國民隊新任終結者崔南（Blake Treinen）是隊友眼中的好好先生，身上穿著T恤寫著「救援投手也是人」。
崔南今年28歲，過去在小聯盟是先發投手的角色，最近兩年才轉任牛棚投手，捧著這個飯碗待在大聯盟。開季前總教練貝克（Dusty Baker）問他，要不要接終結者，崔南馬上就答應了。
「一個球路犀利的好人」是過去崔南給人的印象，貝克說，季前很多人來爭取這個位置，但崔南從來沒有提起，直到球隊當面問他，他才表達「很想接這個位子」。
崔南在國民隊的主場開幕戰，4萬2744名觀眾面前，拿下本季第一場的救援成功。這只是他大聯盟生涯的第2場救援成功。
崔南解決了馬林魚隊中心打者史丹頓（Giancarlo Stanton）、布爾（Justin Bour）、歐祖納（Marcell Ozuna），伸卡球平均96英里、最快達98英里。
尤其崔南面對布爾時，先投98英里的伸卡球，之後在2好3壞時，大膽使用滑球，三振收場。
游擊手特納（Trea Turner）這樣形容崔南：「大家都說他是個好人，他人真的很好，但是現在他火力全開，想在這個位置上貢獻球隊。」
崔南不像一般刻板印象中火爆、霸氣的終結者，好好先生的形象深植於隊友心中。有媒體問他，3個月大的小女兒學會翻身以及在比賽場上拿下救援成功，哪一個意義重大，崔南選擇他的寶貝。
至於他身上穿的「救援投手也是人」T恤，是隊友凱利（Shawn Kelley）的傑作。凱利說：「當我們把事情做好時，沒有人注意，一旦搞砸了就變成戰犯，這件T恤這要讓大家知道，我們也是血肉之軀、我們也是有感覺的。」1060405
(中央社)
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