柯文哲論香港 陳佩琪提點：要說好吃好玩

台北市長柯文哲日前說「香港很無聊」，引發軒然大波，市長夫人陳佩琪今天替其緩頰，表示有提點柯，「我跟他說，以後有人問他好不好吃，要說好吃；好不好玩，要說好玩。」

陳佩琪今天出席北市輪狀病毒疫苗補助開跑記者會，會後被問及柯文哲日前說香港很無聊，各界譁然，是否回家有提點他「說話的藝術」？陳佩琪說，她從沒去過香港，而一個地方好玩與否、食物美味與否，端看個人本身感受。

「有人喜歡看人工、有人喜歡看自然美景，個人習慣不同。」陳佩琪替柯文哲緩頰，「但他畢竟是個首都市長，我跟他說，以後有人問他好不好吃，要說好吃；好不好玩，要說好玩。」

柯文哲日前出訪東南亞，語出驚人表示「香港很無聊」、「一個小島有什麼好看的」，各界熱議，歌手何韻詩還表示願當柯文哲的導遊、名作詞人林夕指柯「有失格局」。1060405

(中央社)