金門「博弈公投」連署過關 有人指他是吳三桂

金門縣議員蔡春生提案「博弈公投」連署人數過關。（網友提供）

金門縣議員蔡春生強調，博弈可以帶動周邊觀光產業和創造就業機會。（李金生攝）

網路上出現「反賭」聲浪，希望金門不要變成「賭門」。（取自網路）

金門反賭場聯盟發起人楊再平（前排左一）帶頭走上街頂。（本報資料照片，李金生攝）

金門縣議員蔡春生提案「博弈公投」連署人數過關，若中央選委會審議通過，最快今年10月即可進行公投。蔡春生今（5）日表示，博弈可以帶動周邊觀光產業和創造就業機會，讓金門更好。當地民眾對此反應不一，有人稱讚他講真話、看得遠，也有人「幹」聲連連，指他是引清兵入關的吳三桂。

蔡春生提案「為振興金門經濟，開創金門的前途，您是否贊成設立國際渡假區並於其中開放5％觀光博弈？」獲得6207人連署，達到全縣選舉總人數的5％，也就是約5178人的門檻。縣選委會將在本周進行初審作業，若一切進行順利，最快在10月即可進行公投。

蔡春生表示，「白酒市場已不像以往熱絡，金門不能再只靠金門酒廠；只要金門有人潮，絕對能帶動金酒更上層樓，觀光客來30萬人，1人買2瓶，「金酒還怕什麼？」、「很多金門鄉親在民國20、30年到新加坡和馬來西亞打拚，現在都到台灣打拚，老人家沒人照顧，這樣很不好；他說，讓後代子弟有就業機會，以後金門會更好。」

他並指出，「博弈不是百分百全金門都在賭博，而是帶動周邊觀光產業，沒有像外界講的那麼不好，先進國家新加坡最反對博弈，但卻設有賭場，我們也要學學別人，不要故步自封」，引進管理辦法，就沒有這麼多問題。」

蔡春生強調，連署過關只是一個開頭，大家要共同努力，讓公投通過，讓金門更好，子弟不用再到外面打拚，把老人家留在金門。

當地民眾有人大聲叫好，稱讚蔡春生腦筋清醒，「講出真話，不講五四三」，是金門政壇真正有想法、有作法的好人才，也只有想辦法翻轉金門，金門才會有前途，不會像現在奄奄一息。

但也有很多人「幹」聲連連，憂心目前設籍的近14萬人口中，實住人口僅5萬人，幽靈人口可能成為決勝的關鍵，一旦博弈公投通過，蔡春生將成為引清兵入關的吳三桂，將來金門變成「賭門」，充斥賭、毒、色，下一代也只能在賭場當「小弟」、「小妹」討生活，金門就真的完蛋。

金門反賭場聯盟發起人楊再平也指出，促賭方所提公投主文偏頗，將賭場、經濟和金門前途混為一談，用意在誤導民眾，縣選委會應該退回修改，不可以此主文進行公投。

楊再平並指出，大陸連年進行打貪、反賭，絕對不會放人過來賭博，屆時可能關閉「小三通」，變成金門人自己在賭；再說當年新加坡開放賭場，最後卻要成立5個戒賭中心來改善社會氣氛，就是一個前車之鑑。

他並表示，金門一旦淪為賭場，也會影響郭台銘在金門成立醫療專區的投資意願，對縣府喊了好幾年的「大學島」建設目標，也是背道而馳的事。

(中時)