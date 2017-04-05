民進黨選對會決議 11席議員將徵召35歲以下年輕人

我要評比

民進黨今天召開選對會，選對會召集人陳明文表示，會中討論這次6都市議員裡，因轉戰立委成功、轉任政務官、或被開除者共11席，民進黨將徵召35歲以下年輕人代表民進黨參選。

目前初估，民進黨市議員轉戰立委成功者包括，台北市吳思瑤、新北市江永昌、新北市吳琪銘、新北張宏陸、桃園市陳賴素美、台中市張廖萬堅 、台中市黃國書、台南市林俊憲；轉任政務官則有台南市議員郭國文；至於開除黨籍者則有童仲彥等人。

陳明文指出，今天選對會討論直轄市議員提名方式，目前大概11席，草案通過以後，會送交中執會討論，中執會通過後送7月22的全代會，討論通過才會成案，並在選對會運作，其他直轄市議員選區，則照過去的提名規則。

外界認為，提名年輕人可能受到來自時代力量、基進側翼的壓力，陳明文表示，民進黨不斷提升黨的整體形象，年輕世代從政，多元聲音來代表民進黨，自我提升自我檢討，外部力量刺激對民進黨更進步是很大的動力。

至於柯文哲媽媽幫民進黨站台，是否有意與民進黨修補關係？陳明文說，柯文哲或柯媽媽，過去跟民進黨的接觸很多，多多益善。

(中時)