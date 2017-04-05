今年首例狂犬病鼬獾傷人 疾管署持續追縱
針對今年3月27日台東1名女性因餵食鼬獾而遭到唾液噴灑眼睛，隨後就醫、接種狂犬病疫苗。疾管署表示，該民眾已經完成種疫苗並將持續追縱健康狀況，今年以來國內還沒有人感染狂犬病確定病例。
疾管署表示，狂犬病是由狂犬病病毒引起的急性腦脊髓炎，病毒透過神經侵入脊髓、延腦，再破壞大腦、視神經；大部分3個月內發病、也有長達6年潛伏期，如果染病不送醫，9成會發病、死亡率近100％。
農委會動植物防檢局統計，今年累計檢出狂犬病陽性動物共有15件，均為鼬獾，發現地點以南投6件最多、花蓮5件次之，高市、嘉縣、台南與台東各1件。
台灣在2002年以來出現3個人確定感染狂犬病，都是境外移入，2002、2012年各1人在中國感染；2012年有1人在菲律賓染病，3人皆已死亡。
(中時)
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