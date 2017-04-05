他讚上海太便利「不想回來」引論戰 台灣真的沒什麼嗎？

台灣青年大讚上海太便利「不想回來」引論戰。圖為上海市景。(達志影像/shutterstock提供)

近來YouTube上一支影片引起各界熱議，由一位現居中國上海的25歲台灣青年所拍攝，其於片中提到，上海不僅便利性遠勝於台灣，就連住在這裡的人，拼勁也比台灣人強，讓他直言，寧願在此地生活也不願回來。此影片曝光後，立刻引起各界熱議，有人認同，也有人大罵；然而，台灣真的像這位青年所說，如此沒什麼嗎？

台灣網友「弱肌店長Jeremy」近來拍攝YouTube影片，大讚上海生活實在太方便，他特別推崇這裡行動支付有多發達，根本不需要現金這種東西，且中國青年拼勁十足、反應快，讓他願意在留這裡強化自己；反觀台北，他認為便利度完全不及，更提到其友人在台灣，薪水不多又沒有未來，勸大家勿再做井底之蛙，只活在自己的世界。

影片曝光後，立刻引起各界正反討論，兩岸許多媒體也對此進行報導。港媒《中評社》就發表一篇標題為「台灣真的沒什麼，要好好拼一下」的評論，內容指出，兩岸交流已數10年，台灣仍有不少民眾對中國存有很深的誤解，直到有些人到這裡工作生活，態度才開始轉變。

評論中進一步提到，上海進步太快，以致不能滿足台式的「小確幸」，這是，「兩岸差異，以及未來差距會繼續拉大的要害之處。」至於該名台灣青年的感嘆，反映的則是台灣現實的問題，確實需要檢討與改變。

此外，網路媒體《科技報橘》今也發表一篇文章，從行動支付的角度來解讀這名台灣青年的言論，內容提到，行動支付在台灣目前正處於一個過渡期，實際上台灣有很多免現金交易的工具，像是悠遊卡、聯名信用卡等；而最近甫開放的Apple Pay，更有望在台灣行動支付使用上推波助瀾。

不過，相較台灣青年羨慕上海的便利，此文章認為，他卻忽略背後的整合性與所犧牲的自由，當手機的App服務都與支付寶與微信綁定時，等於他們可直接擁有大量的個人數據，讓你沒有他們就活不下去；而在台灣就算手機沒有App也可活得很好，試問你願意拿多少自由來換取？

(中時電子報)