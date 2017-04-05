喝8包毒咖啡包暴斃摩鐵 藥頭被訴

24歲薛姓男子去年11月7日與朋友到高雄大寮摩鐵吸毒，因喝下8包毒咖啡包暴斃房內，檢警循線查獲18歲蔡姓藥頭當天以手機通訊軟體與薛男連絡，並以2500元賣了10包摻有安非他命的毒咖啡包給對方，高雄地檢署偵結，依毒品及違反藥事法將蔡男起訴。

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(中時)