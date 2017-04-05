汽車違規迴轉 後方騎士追撞摔車1死1傷

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高市鳳山區有汽車違規迴轉，致同向直行騎士追撞上去，最後更有騎士煞車不及自摔，造成1死1傷。(劉宥廷翻攝)

67歲黃姓男子4日深夜11時許駕車沿自由路西向東行駛，經鳳山憲兵隊前，違規向左迴轉，碰巧30歲尤姓男子騎機車，同向直行追撞上去，尤男傷重送醫，後方的19歲張姓女騎士見車禍突然，因剎車不及也犁田自摔，所幸僅皮肉傷；尤男則送醫搶救1小時後，傷重不治死亡。

警方勘驗車禍現場，發現該路段是混合車道，黃男違規跨越雙黃線迴轉，車禍肇事責任明顯，黃、尤2男均未酒駕，但真正車禍肇事詳因仍待進一步釐清。

警方說，將編排交通稽查勤務，加強取締違規車輛，以防制交通事故發生，呼籲民眾行經路口，應遵守交通規則，禮讓直行車輛，以防止用路人生命、財產的損失。

(中時)