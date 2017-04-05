Uni Girls學妹第一次亮相 經驗值大增
職棒統一7-ELEVEn獅主場開幕戰，啦啦隊Uni Girls演出新歌「LIONS向前走」，新入團的學妹第一次登上大場面，直呼「經驗值大增」。
開幕戰由Uni Girls隊長Albee率領妮妮、草莓、泡泡、小旻、Yuki與學妹軒軒、璇璇、葛瑞絲、妮可等10人，在8188名觀眾面前演出開場舞。
學妹軒軒說，臨機應變是最好的經驗，表演時音樂放錯版本，但大家臨場反應，經驗值大增，「以後天不怕地不怕了」。妮可說，球季前練了50首應援曲，今天終於展現成果，給自己打80分。
隊長Albee表示，學姐們累積多年經驗，但學妹是在短時間練起來，「學妹真的辛苦了」。
球場觀眾席內野滿滿都是球迷，璇璇表示，看到這麼多獅迷一起跳，感受到他們的熱情，「我們也會越跳越賣力，一起加油」。葛瑞絲則表示，第一次跳就看到這麼多獅迷，謝謝球迷到台南球場，一起為統一獅加油。
Uni Girls新球季加入軒軒、馬妹、Yuri、璇璇、葛瑞絲、妮可等6名新學妹，加上原班底Albee、妮妮、草莓、泡泡、小旻、Yuki等6人，今年編制12人。
統一獅啦啦隊本季加入好幾首新的應援歌曲，舞蹈風格在原本的健康活力之外，也加入了一點小性感。隊長Albee也邀請球迷朋友們進場為她們鼓勵，也為她們打分數。1060405
(中央社)
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