早餐店這幾句語 溫暖消防員的心

清明連假，台中傳出295件火警，第一線的消防員疲於奔命，有貼心早餐店主動將消防人員訂的外送早餐升級，還寫上「辛苦你們了」等溫馨小語，溫暖消防員的心。

台中市消防局長蕭煥章今天在他的臉書分享一張照片，照片中4杯大杯飲料杯面上寫著「辛苦你們了」、「祝你們有美好的一天」、「給你們打氣一下ㄛ！」、「這幾天一定忙翻了吧！」

蕭煥章在臉書寫道，「台中真是充滿溫情的城市，感謝溫馨的早餐店，看到清明掃墓火警，台中消防全力總動員，加量不加價的鼓勵，短短的一段鼓勵詞，這是台中消防，勇敢向前行的最大動力」。

早餐店貼心的舉動，感動了消防人員的心。蕭煥章表示，感謝民眾的支持，台中真的是充滿溫情的城市，加量不加價、附上簡短卻溫馨無比的鼓勵，成為消防弟兄姐妹勇敢向前行的最大動力。

清明連假天氣良好，民眾返鄉掃墓，消防局救災救護指揮中心統計，連假期間台中市共發生295起疑似山坡雜草、墓地、廢棄物火警案件。

初步研判主要是因為祭祖燃燒金紙餘燼未確實熄滅而引起。雖然火勢普遍不大且迅速撲滅，但案件實在太多，讓消防員疲於奔命。1060405

(中央社)