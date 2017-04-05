靠好菌抑壞菌 研究：大腸桿菌新妙用
染沙門氏菌輕者上吐下瀉，嚴重也可能致命。三總醫師研究發現，小鼠腸道好的大腸桿菌可抑制沙門氏菌生長，延緩死亡時間，未來盼利用好菌協助治療自體免疫疾病。
沙門氏菌感染是世界上食物中毒主要致病菌之一。人類若誤食含沙門氏菌的食物如牛奶、肉類、雞蛋及蔬果，可能產生上吐下瀉、發燒，甚至敗血症嚴重致命的後果。
在沙門氏菌感染腸道黏膜過程中，細菌鞭毛可被人類及小鼠的免疫系統辨認並引發免疫反應。人類或小鼠腸道可利用發炎反應來抑制沙門氏菌生長。
三軍總醫院風濕免疫過敏科醫師盧俊吉主要研究沙門氏菌的致病機轉，利用動物模式研究腸道的正常移生菌，如大腸桿菌，預防腸道沙門氏菌感染。
研究發現，正常小鼠腸道的大腸桿菌（E. coli XZ）就像益生菌一樣，具有保護小鼠腸道上皮細胞免於沙門氏菌感染。同時運用糞便移植腸道菌叢來預防小鼠的沙門氏菌感染。
一般認知大腸桿菌是致病菌，不過，盧俊吉說，大腸桿菌不是只有壞菌，也有好的大腸桿菌。當好的大腸桿菌進入腸道，會搶先佔據、繁殖，排擠沙門氏菌，且也會跟沙門氏菌搶養分，讓沙門氏菌更不好存活。
盧俊吉表示，益生菌是指以適量及適當方式給予的活性微生物，幫助人體預防病原菌感染，目前經核准可用於人類的益生菌包含乳酸桿菌、比非德氏菌、尼氏大腸桿菌1917和布魯氏酵母。
他說，腸道寄生菌叢改變會導致許多自體免疫疾病，如類風濕性關節炎、皮膚乾癬、乾癬關節炎、僵直性脊椎炎及硬皮症。小鼠的研究結果若在人類也能適用，可望利用益生菌及調控腸道免疫的方式，協助治療自體免疫疾病，造福病友。1060405
(中央社)
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