機器人送餐 窗戶變螢幕 坐飛機5夠潮的

飛機商近年少有推陳出新，在缺乏新機型刺激的情況下，業者為吸客，改從機艙服務下手。座位加大不夠看，機器人送餐到位、窗戶變身上網平台，才是讓人眼睛一亮的搶客新招。

2017年飛機內裝展（Aircraft Interiors Expo）今天在德國漢堡揭幕，彭博列舉其中5項超潮的機艙創新服務，看看哪樣對你胃口。

●機器人服務生，餐點送到位

每次空服員送飲料你都不巧錯過，真的好想抓狂？有了法國巴黎歐創科技（Altran）研發的機器人服務生，這種問題就能迎刃而解。你可以先點好飲料和點心，請機器人送到位子旁，但是坐走道的乘客會比較「幸運」，因為這位機器人老兄沒有手臂，若是靠窗的乘客點餐，可能得麻煩同一排的走道乘客幫忙遞過去。

這位機器人還會在航班快抵達前幫忙收垃圾，讓空服員有多餘的時間注意更重要的工作，例如飛航安全等等。

●超強紫外線殺菌，有效消滅病毒

廣泛用於醫院和供水系統的消毒科技GermFalcon，未來也將應用於機艙內消毒。它就像有手臂的飲料車，可對機艙發射紫外線，消毒扶手、座椅前的餐桌、甚至廁所，1分鐘可殺菌和消毒54個座位。

●萬里高空，新鮮出爐美食飄香

以後你在飛機上吃到煎太老的牛排，不用硬逼自己吃下去，儘管退回去，再點份新的無妨，因為漢莎航空（Lufthansa）打算推出1種可在3萬英尺高空煎蛋、烤麵包和炊煮米飯，也不會影響飛航安全的廚具。

這種特製廚具配備抽煙設備，享用美食的同時，不用擔心剛燙好的西裝沾上油煙味；它還有特製鎖具，就算飛機遇到亂流，也不用怕平底鍋上頭的沙朗牛排會跟著滿天飛舞。

●窗戶變身資訊螢幕，空中樂享購物樂

買了張靠窗座位，塞入耳機，戴好搭機專用頸枕，準備好好放鬆，看看窗外的…咦…股價。法國Vision Systems公司開發的技術，能把機艙窗戶變成資訊娛樂螢幕，乘客滑動手指就可變換螢幕，瀏覽飛航資訊、點餐，當然，買東西也沒問題。

●自己的空間自己造

可滑動的座位是未來主流，美國機艙座位設計公司Molon Labe Designs希望你相信這點。該公司設計的機艙包括：走道的座位可以向內滑動，擴大走廊空間，中間座椅寬度也拉大到業界最大的21英寸。1060405

(中央社)