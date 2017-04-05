北韓又射飛彈 安倍：平壤可能再挑釁

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我要評比

孤立於國際社會的北韓今天稍早再度發射彈道飛彈後，日本首相安倍晉三指出，北韓可能進一步發動挑釁行動。

路透社報導，安倍告訴記者，日本將與美國和南韓密切合作，以保護民眾生命安全與福祉。

南韓軍方表示，美中兩國領導人即將舉行高峰會討論平壤武器計畫前夕，北韓從東岸往朝鮮半島外海發射一枚彈道飛彈。（譯者：中央社周慧盈）1060405

(中央社)